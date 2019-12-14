2019-12-14T19:24:22+03:00
Общество

«Крылья Советов» ищут владельцев забытых на стадионе «Самара Арена» вещей

Камеры хранения спортобъекта уже полны самым разнообразным имуществом болельщиков
Анастасия ФИЛАТОВА
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Болельщиков просят позвонить и забрать свои забытые или потерянные вещиБолельщиков просят позвонить и забрать свои забытые или потерянные вещиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В камерах хранения стадиона «Самара Арена» после домашних матчей «Крыльев Советов» скопилось много забытых вещей. Поскольку первая часть сезона 2019-2020 подошла к концу и в этом году матчей на спортобъекте больше не будет, представители футбольного клуба просят владельцев забрать свои вещи.

- В камерах хранения стадиона сейчас находятся множество забытых болельщиками вещей. Часть из них имеют номерки. Убедительная просьба к тем, кто забыл или потерял свои вещи во время домашних матчей, позвонить нам и забрать их, - сообщили в пресс-службе «Крыльев Советов».

Звонки будут принимать по телефону: 331-17-53 по будням с 8:00 до 16:00. Выдача вещей будет проводиться до 27 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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«Крылья Советов» ищут владельцев забытых на стадионе «Самара Арена» вещей
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