2019-12-14T21:10:27+03:00
Происшествия

В Рождественской воложке пришлось вызволять из ледяного плена «Омик» с пассажирами

Теплоход застрял во льдах на переправе Самара - Рождествено
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РЕЧФЛОТ-63Фото: РЕЧФЛОТ-63Фото: vk.com
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Днем в субботу, 14 декабря, пассажиры «Омика», который курсирует по Волге между Самарой и Рождествено, попали в ледяную «западню». Судно застряло во льду. В итоге людям пришлось несколько часов провести посреди реки в ожидании помощи.

- «Омик» застрял из Самары. Неизвестно, дойдет ли до Рождествено. Люди ждут, надеются на «подушке» уплыть. Очередь большая, - сообщили в соцсетях самарцы.

Через некоторое время на помощь попавшему в «плен» судну пришел толкач. Он дотолкал теплоход до Рождествено. По предварительным данным, также застряло во льдах и судно, которое направлялось в Самару. Ему тоже понадобилась помощь буксира. Несколько минут назад «Омик» благополучно добрался до речного вокзала.

Отметим, что из-за образования ледяных полей на Волге с 13 декабря закрыта лодочная переправа «Ульяновский спуск — Рождествено». Как сообщили в группе «РЕЧФЛОТ-63», в субботу, 14 декабря, из-за тяжелой ледовой обстановки на Рождественной воложке (именно там застряли «Омики») досрочно закончил свою работу паром «Окский-35».

ИСТОЧНИК KP.RU

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