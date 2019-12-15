2019-12-15T08:43:52+03:00
Происшествия

В Сызрани в колодце обнаружили труп пропавшего грузчика

По факту трагедии проводится проверка
Михаил ГОРЮНОВ
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Тело нашли в колодце ФОТО: КТВ-ЛучТело нашли в колодце ФОТО: КТВ-Луч
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В пятницу, 13 декабря, жуткая находка была обнаружена в сызранском поселке Новокашпирском. Примерно в 16-00 на улице Новое СПЗ в колодце местные жители нашли труп человека.

- Тело обнаружили в 50 метрах от расселенного дома. Личность погибшего уже установлена - 57-летний мужчина, работавший грузчиком на складской базе, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Мужчина с 17 ноября числился пропавшим без вести. Причины его смерти пока непонятны, проводятся экспертизы.

Отметим, что на месте происшествия работали оперативные службы. Правоохранители уже начали проверку по факту случившегося. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Не исключено, что может быть возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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