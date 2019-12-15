2019-12-15T11:47:28+03:00
Спорт

Волейболисты "Новы" уступили в трех партиях "Белогорью"

Самарская команда никак не может прервать свою безвыиграшную серию
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
"Нова" снова проиграла"Нова" снова проиграла
Изменить размер текста:

Волейбольная "Нова" снова не смогла прервать свою безвыигрышную серию. В этот раз спортсмены из Самарской области на домашней площадке уступили "Белогорью" из Белгорода.

Первая партия прошла в упорной борьбе, но гостям повезло больше - 21-25. Во второй они были сильнее на подаче.Легионеры Пенчев и Лубурич раз за разом заставляли игроков "Новы" ошибаться на приеме. Партия завершилась со счетом 18-25.

Третий раунд получился самым тяжелым. Никто не хотел уступать, и зрители увидели большое количество долгих розыгрышей и молниеносные комбинации. В борьбе нервов больше повезло гостям – 24-26 и 3:0 по партиям.

— У меня нет претензий к игрокам по самоотдаче, ребята сделали все, что могли. Сегодня исход игры решили два элемента – это подача, прием. В стыковые моменты у «Белогорья» нашлись игроки, которые своей подачей усложнили нам жизнь. Если бы справились с подачей соперника, результат, наверное, был бы другой, - прокомментировал поражение тренер "Новы" Юрий Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Тольятти удивила черная лиса, бегающая по городу
Волейболисты "Новы" уступили в трех партиях "Белогорью"
Стало известно, когда пройдет фестиваль "Рок над Волгой " в 2020 году
Отделались разорванным пакетом: бродячие собаки снова напали на детей в Тольятти
В Сызрани в колодце обнаружили труп пропавшего грузчика
Скоро появится и Wi-Fi: в самарском парке Дружбы открыли каток и прокат коньков
Больше всех будут платить жители Самары: в 2020 году в регионе увеличат тарифы на ЖКХ
В Рождественской воложке пришлось вызволять из ледяного плена «Омик» с пассажирами
«Крылья Советов» ищут владельцев забытых на стадионе «Самара Арена» вещей
В Тольятти в 2020 году начнут работать три новых автобусных и троллейбусных маршрута
Передается через постель и рукопожатия: в Сызрани отметили рост заболеваемости чесоткой
На Обводной дороге Самары водитель грузовика не пропустил минивэн и отправил 3 человек в больницу
В Самаре прокуроры нашли 57 сайтов по продаже нелегальных овощей и фруктов
Похитителем детской качалки на пружине из сквера в Сызрани оказался 8-летний школьник
Машина полностью выгорела: в Тольятти «Рено» вылетел в кювет и ударился об дерево
«Объект сложный, но мы справимся»: строители рассказали об уникальных особенностях моста через Волгу у Климовки
В селе под Тольятти пьяный парень на ВАЗе задавил шедшую по краю дороги девушку
Появились фото с места столкновения Opel и «КамАЗа» под Кинелем с двумя погибшими
ХК ЦСК ВВС всухую проиграл «Ижстали» в матче ВХЛ
Строительство детсада на 215 мест в Волгаре: работы завершены на 80%
Баскетбольная «Самара» на домашнем паркете разгромила екатеринбургский «Уралмаш»
На трассе в Самарской области Opel залетел под «КамАЗ»: погибли два человека