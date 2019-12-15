Волейболисты "Новы" уступили в трех партиях "Белогорью"

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-15T11:47:28+03:00

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Волейбольная "Нова" снова не смогла прервать свою безвыигрышную серию. В этот раз спортсмены из Самарской области на домашней площадке уступили "Белогорью" из Белгорода.

Первая партия прошла в упорной борьбе, но гостям повезло больше - 21-25. Во второй они были сильнее на подаче.Легионеры Пенчев и Лубурич раз за разом заставляли игроков "Новы" ошибаться на приеме. Партия завершилась со счетом 18-25.

Третий раунд получился самым тяжелым. Никто не хотел уступать, и зрители увидели большое количество долгих розыгрышей и молниеносные комбинации. В борьбе нервов больше повезло гостям – 24-26 и 3:0 по партиям.

— У меня нет претензий к игрокам по самоотдаче, ребята сделали все, что могли. Сегодня исход игры решили два элемента – это подача, прием. В стыковые моменты у «Белогорья» нашлись игроки, которые своей подачей усложнили нам жизнь. Если бы справились с подачей соперника, результат, наверное, был бы другой, - прокомментировал поражение тренер "Новы" Юрий Филиппов.

ИСТОЧНИК KP.RU