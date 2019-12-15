Жителей Тольятти удивила черная лиса, бегающая по городу
В воскресенье 15 декабря жители Автозаводского района Тольятти встретили необычного животного. В 18 квартале по улице Автостроителей бегала лиса - чернобурка. Местные жители испугались и вызвали сотрудников МЧС.
- Видно, что это домашний зверек. Видимо, потерялся или еще что-то случилось. Голодный бедняга, искал еду, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Василий Семенов.
По одной из версий, красивый зверек гулял с хозяйкой, сорвался с поводка и убежал. Спасатели уже смогли поймать лису. Сейчас ведется поиск хозяев животного. Пока чернобурка временно находится у волонтеров.
Чернобурка бегала в 18 кварталеФото: соцсети
В Тольятти по городу бегает черная лиса.
ИСТОЧНИК KP.RU