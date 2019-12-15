2019-12-15T12:21:30+03:00
Общество

Жителей Тольятти удивила черная лиса, бегающая по городу

Необычного зверька уже поймали, не исключено, что он домашний и просто потерялся
Михаил ГОРЮНОВ
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Спасателям удалось поймать животноеСпасателям удалось поймать животноеФото: соцсети
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В воскресенье 15 декабря жители Автозаводского района Тольятти встретили необычного животного. В 18 квартале по улице Автостроителей бегала лиса - чернобурка. Местные жители испугались и вызвали сотрудников МЧС.

- Видно, что это домашний зверек. Видимо, потерялся или еще что-то случилось. Голодный бедняга, искал еду, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Василий Семенов.

По одной из версий, красивый зверек гулял с хозяйкой, сорвался с поводка и убежал. Спасатели уже смогли поймать лису. Сейчас ведется поиск хозяев животного. Пока чернобурка временно находится у волонтеров.

Чернобурка бегала в 18 квартале Фото: соцсети

Чернобурка бегала в 18 кварталеФото: соцсети

В Тольятти по городу бегает черная лиса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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