Ждал скорую помощь и умер: в Тольятти прямо на улице скончался неизвестный мужчина

СЕГОДНЯ 13:20 2019-12-15T13:20:55+03:00

По словам очевидцев, тело не убирали несколько часов

Изменить размер текста: A A

Жуткое ЧП произошло в пятницу 13 декабря в Комсомольском районе Тольятти. Днем около Кунеевского рынка на улице Лизы Чайкиной умер неизвестный мужчина. Его труп не убирали несколько часов.

- Как говорят, стало плохо. 40 минут ждал скорую, умер до приезда. Скорая приехала накрыли и уехали, труп до сих пор лежит, с двух часов дня, теперь уже прикрытый коробками! Полиция была и тоже уехали! - пишут в социальных сетях очевидцы трагедии.

Личность погибшего пока не установлена. Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Тело увезли в городской морг.

ИСТОЧНИК KP.RU