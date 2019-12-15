Ждал скорую помощь и умер: в Тольятти прямо на улице скончался неизвестный мужчина
Жуткое ЧП произошло в пятницу 13 декабря в Комсомольском районе Тольятти. Днем около Кунеевского рынка на улице Лизы Чайкиной умер неизвестный мужчина. Его труп не убирали несколько часов.
- Как говорят, стало плохо. 40 минут ждал скорую, умер до приезда. Скорая приехала накрыли и уехали, труп до сих пор лежит, с двух часов дня, теперь уже прикрытый коробками! Полиция была и тоже уехали! - пишут в социальных сетях очевидцы трагедии.
Личность погибшего пока не установлена. Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Тело увезли в городской морг.
ИСТОЧНИК KP.RU