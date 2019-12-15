2019-12-15T13:20:55+03:00
Общество

Ждал скорую помощь и умер: в Тольятти прямо на улице скончался неизвестный мужчина

По словам очевидцев, тело не убирали несколько часов
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Происшествие шокировало жителей ТольяттиПроисшествие шокировало жителей ТольяттиФото: соцсети
Изменить размер текста:

Жуткое ЧП произошло в пятницу 13 декабря в Комсомольском районе Тольятти. Днем около Кунеевского рынка на улице Лизы Чайкиной умер неизвестный мужчина. Его труп не убирали несколько часов.

- Как говорят, стало плохо. 40 минут ждал скорую, умер до приезда. Скорая приехала накрыли и уехали, труп до сих пор лежит, с двух часов дня, теперь уже прикрытый коробками! Полиция была и тоже уехали! - пишут в социальных сетях очевидцы трагедии.

Личность погибшего пока не установлена. Сейчас по факту происшествия правоохранители проводят проверку. Тело увезли в городской морг.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре речники закрыли переправы по Волге
Разбивал окна и попадал в чужие дома: в Сызрани мужчину обвиняют в целой серии преступлений
В Самарской области пожар лишил дома многодетную семью
Ждал скорую помощь и умер: в Тольятти прямо на улице скончался неизвестный мужчина
Жителей Тольятти удивила черная лиса, бегающая по городу
Волейболисты "Новы" уступили в трех партиях "Белогорью"
Стало известно, когда пройдет фестиваль "Рок над Волгой " в 2020 году
Напугали девочку из Италии: бродячие собаки снова напали на детей в Тольятти
В Сызрани в колодце обнаружили труп пропавшего грузчика
Скоро появится и Wi-Fi: в самарском парке Дружбы открыли каток и прокат коньков
Больше всех будут платить жители Самары: в 2020 году в регионе увеличат тарифы на ЖКХ
В Рождественской воложке пришлось вызволять из ледяного плена «Омик» с пассажирами
«Крылья Советов» ищут владельцев забытых на стадионе «Самара Арена» вещей
В Тольятти в 2020 году начнут работать три новых автобусных и троллейбусных маршрута
Передается через постель и рукопожатия: в Сызрани отметили рост заболеваемости чесоткой
На Обводной дороге Самары водитель грузовика не пропустил минивэн и отправил 3 человек в больницу
В Самаре прокуроры нашли 57 сайтов по продаже нелегальных овощей и фруктов
Похитителем детской качалки на пружине из сквера в Сызрани оказался 8-летний школьник
Машина полностью выгорела: в Тольятти «Рено» вылетел в кювет и ударился об дерево
«Объект сложный, но мы справимся»: строители рассказали об уникальных особенностях моста через Волгу у Климовки
В селе под Тольятти пьяный парень на ВАЗе задавил шедшую по краю дороги девушку
Появились фото с места столкновения Opel и «КамАЗа» под Кинелем с двумя погибшими
ХК ЦСК ВВС всухую проиграл «Ижстали» в матче ВХЛ
Строительство детсада на 215 мест в Волгаре: работы завершены на 80%
Баскетбольная «Самара» на домашнем паркете разгромила екатеринбургский «Уралмаш»
На трассе в Самарской области Opel залетел под «КамАЗ»: погибли два человека