В Самарской области пожар лишил дома многодетную семью

СЕГОДНЯ 14:03 2019-12-15T14:03:44+03:00

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В субботу 14 декабря в Похвистневском районе Самарской области произошло ЧП. В поселке Вязовка пожар охватил частный дом, в котором жила многодетная семья Ильясовых.

- У них две дочки 12 и 6 лет и два сына 4 года и 10 месяцев. К счастью, все успели спастись, но огонь лишил семью Ильясовых практически всего. Им очень нужна помощь! - пишут в социальных сетях очевидцы событий.

Всех, кто готов помочь пострадавшим, просят обращаться по телефону 8-987-164-0228. Причину возгорания и ущерб, который причинил огонь, сейчас устанавливают эксперты. По информации пожарных, происшествие обошлось без жертв.

ИСТОЧНИК KP.RU