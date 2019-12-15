В Самарской области пожар лишил дома многодетную семью
В субботу 14 декабря в Похвистневском районе Самарской области произошло ЧП. В поселке Вязовка пожар охватил частный дом, в котором жила многодетная семья Ильясовых.
- У них две дочки 12 и 6 лет и два сына 4 года и 10 месяцев. К счастью, все успели спастись, но огонь лишил семью Ильясовых практически всего. Им очень нужна помощь! - пишут в социальных сетях очевидцы событий.
Всех, кто готов помочь пострадавшим, просят обращаться по телефону 8-987-164-0228. Причину возгорания и ущерб, который причинил огонь, сейчас устанавливают эксперты. По информации пожарных, происшествие обошлось без жертв.
ИСТОЧНИК KP.RU