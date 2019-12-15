Разбивал окна и попадал в чужие дома: в Сызрани мужчину обвиняют в целой серии преступлений

СЕГОДНЯ 15:16 2019-12-15T15:17:11+03:00

Этот холодильник обвиняемый похитил вместе со своей подругой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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44-летнему мужчине, который ранее уже много раз был судим, предъявили обвинения в совершении имущественных преступлений на территории Сызрани. Мужчина забирал вещи из чужих домов.

- В марте 2019 года обвиняемый похитил из частного дома металлические изделия, электрическую пилу, швейную машинку и старую технику. Мужчине не хватало денежных средств на покупку спиртного, в результате чего возник преступный умысел, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.

По словам полицейских, злоумышленник разбил окно на веранде, а после этого собрал все ценности. Их было так много, что обвиняемый даже попросил помощи у своего знакомого, сказав ему, что это его личные вещи. Часть похищенного он продал, а другую сдал в пункт приема металла.

В мае нарушитель закона снова решился на преступления. В этот раз ему помогала знакомая - 37-летняя местная жительница. Вместе с ней фигурант решил похитить имущество из квартиры, которую раньше снимал. Глаз они положили на холодильник. Во время реализации плана случилась накладка. Мужчина вспомнил, что забыл ключи, оказавшись перед дверьми квартиры.

- Тогда он решил пробраться в помещение через окно. Подозреваемый проник внутрь и передал холодильник на улицу. Кроме него мужчина похитил два утюга, тостер и тонометр, - продолжают полицейские.

Кражу заметила соседка владельца жилплощади. Она стала кричать и требовала прекратить беспредел. Сообщники, почуяв неладное, скрылись. Вырученные деньги - 1500 рублей - они потратили на личные нужды.

В конце мая обвиняемый снова проник в чужой дом, разбив окно. Изначально он не хотел совершать преступление, планировал просто забрать вещи у товарища, который проживал в другой части дома. Но на месте событий уголовник все-таки решил что-нибудь утащить. Правда, пока он осматривался, вернулась хозяйка и подняла шум. Нежданный гость ударил ее и пригрозил расправой. Напуганная женщина отдала нападавшему 1050 рублей и продукты питания, после чего тот скрылся.

Бегал злодей недолго. Потерпевшая его подробно описали силовикам и они задержали подозреваемого. Сейчас ему предъявлены обвинения в краже, грабеже и разбойном нападении. Его сообщнице в истории с холодильником вменяют грабеж. Скоро дело будут рассматривать в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU