2019-12-15T17:25:38+03:00
Общество

В Самаре снесут жилой дом на Ленинской, построенный в 1983 году

Собственникам обещают дать новые квартиры
Михаил ГОРЮНОВ
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Здание было построено в 1983 годуЗдание было построено в 1983 годуФото: Яндекс. Карты
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В историческом центре Самары собираются снести жилой дом. Речь идет о двухэтажном здании на Ленинской, 272.

- Власти Самары изымают земельный участок площадью 311 кв. метров под двухэтажным домом в Ленинском районе на ул. Ленинской, 272. Это деревянный дом 1893 года постройки. В нем восемь квартир, - сообщает "Другой город".

Квартира № 3 - приватизированная. С ее собственниками будут проведены переговоры, в ходе которых будет дана оценка стоимости недвижимости и размера убытков, которые владельцы могут понести после потери жилплощади.

Собственникам власти города обещают предоставить новые квартиры. В случае несогласия с предложенными условиями, вопрос выселения жителей будет решаться через суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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