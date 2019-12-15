В Южном городе в поликлинике не осталось педиатров, жители бьют тревогу
Жители Южного города бьют тревогу. В микрорайоне сложилась непростая ситуация с предоставлением медицинских услуг.
- Все педиатры поликлиники написали заявление на увольнение, мало того, что всегда было тяжело попасть к педиатру, нужно было записываться за 2 недели как минимум, мы ждали, надеялись, - обратился к представителям власти в социальных сетях местный житель Евгений.
Мужчина добавил, что сейчас начинается сезон простуд, и в такое время поликлиника должна работать. От лицах всех жителей попросил губернатора Самарской области помочь разобраться с проблемой.
Отреагировали в областном минздраве:
- Вопрос на контроле министерства.Совместно с администрацией учреждения прорабатываем пути решения.
ИСТОЧНИК KP.RU