2019-12-15T18:21:19+03:00
Общество

В Южном городе в поликлинике не осталось педиатров, жители бьют тревогу

В минздраве прокомментировали, что разбираются в ситуации
Михаил ГОРЮНОВ
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В поликлинике практически не осталось педиатровВ поликлинике практически не осталось педиатровФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Жители Южного города бьют тревогу. В микрорайоне сложилась непростая ситуация с предоставлением медицинских услуг.

- Все педиатры поликлиники написали заявление на увольнение, мало того, что всегда было тяжело попасть к педиатру, нужно было записываться за 2 недели как минимум, мы ждали, надеялись, - обратился к представителям власти в социальных сетях местный житель Евгений.

Мужчина добавил, что сейчас начинается сезон простуд, и в такое время поликлиника должна работать. От лицах всех жителей попросил губернатора Самарской области помочь разобраться с проблемой.

Отреагировали в областном минздраве:

- Вопрос на контроле министерства.Совместно с администрацией учреждения прорабатываем пути решения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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