Ночью морозы, днем потепление: стало известно, какая погода будет в Самаре в начале следующей недели

СЕГОДНЯ 19:30 2019-12-15T20:11:54+03:00

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В Приволжском УГМС рассказали, какая погода будет в начале следующей недели в Самарской области. Ночами в регионе сохранится морозная погода, до в дневное время произойдут изменения.

- Ночью не будет существенных осадков. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура до - 11 градусов, местами до - 16 градусов. Также местами ожидается гололедица, - делятся прогнозом синоптики.

Днем температура не опустится ниже - 6 градусов. Возможен небольшой снег. Местами останется гололедица.

Во вторник 17 декабря ночью ожидается - 7 градусов, небольшой и умеренный снег. Днем будет облачно с прояснениями. Местами небольшой снег. Ветер западный 7-12 м/с. Температура воздуха от 0 до - 5 градусов.

Уже днем в среду столбик термометра в некоторых районах может подняться до + 2 градусов. Также ожидаются небольшие и умеренные осадки.

ИСТОЧНИК KP.RU