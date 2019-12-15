В Самарской области мужчину забили до смерти молотком

15 Дек. 21:31 2019-12-15T21:31:26+03:00

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В городе Октябрьск в Самарской области совершено жестокое убийство. Утром 7 декабря там, в своем доме на улице Ульяновской, был обнаружен труп 46-летнего местного жителя, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков.

- Эксперты зафиксировали у него множественные ушибленные раны лица и головы. Установлено, что его забили до смерти молотком, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

По версии следствия, травмы потерпевшему мог нанести его 32-летний знакомый, тоже раньше имевший проблемы с законом. Они поругались во время распития спиртных напитков и злоумышленник схватил молоток и начал бить своего оппонента.

Оперативники поймали подозреваемого. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас правоохранители продолжают расследование.

ИСТОЧНИК KP.RU