"Приора" протаранила пешеходное ограждение после ДТП с "Калиной" в Самаре
Сегодня утром, в воскресенье 15 декабря, в областной столице произошло ДТП. В районе перекрестка проспекта Металлургов и улицы Севастопольской столкнулись "Лада Калина" и "Лада Приора".
- Они не смогли разъехаться. "Калину" сильно закрутило после удара и она остановилась у домов. "Приора" пробила пешеходные ограждения, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Петр Никифоров.
К счастью, обошлось без жертв. Никого из пешеходов автомобили чудом не задели. На месте происшествия работали сотрудники городского управления ГИБДД, спасатели и скорая помощь - медики помогали тем, кто был в авто. Сейчас по факту случившегося полицейские начали проведение проверки.
ИСТОЧНИК KP.RU