"Приора" протаранила пешеходное ограждение после ДТП с "Калиной" в Самаре

15 Дек. 21:46 2019-12-15T22:17:40+03:00

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Сегодня утром, в воскресенье 15 декабря, в областной столице произошло ДТП. В районе перекрестка проспекта Металлургов и улицы Севастопольской столкнулись "Лада Калина" и "Лада Приора".

- Они не смогли разъехаться. "Калину" сильно закрутило после удара и она остановилась у домов. "Приора" пробила пешеходные ограждения, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" местный житель Петр Никифоров.

К счастью, обошлось без жертв. Никого из пешеходов автомобили чудом не задели. На месте происшествия работали сотрудники городского управления ГИБДД, спасатели и скорая помощь - медики помогали тем, кто был в авто. Сейчас по факту случившегося полицейские начали проведение проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU