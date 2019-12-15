В Тольятти погиб мужчина, которому воткнули нож в спину

15 Дек. 22:05 2019-12-15T22:05:31+03:00

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Вечером в пятницу, 13 декабря, в Тольятти было совершено жуткое преступление. На улице Дзержинского, в квартире дома № 14, погиб 37-летний мужчина, раньше судимый за кражу.

- По предварительной информации, его убил 33-летний хозяин жилплощади, дважды уже судимый. Они распивали спиртное, поругались и подозреваемый воткнул потерпевшему нож в спину, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Ранение оказалось смертельным. Подозреваемый задержан, предполагаемое орудие убийства изъято. Сейчас по факту трагедии правоохранители проводят проверку. В самое ближайшее время будет возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU