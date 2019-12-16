2019-12-16T09:53:30+03:00
Общество

В Самарской области установили цены на эвакуацию авто и штрафстоянку на 2020 год

Нарушителям из Самары придется платить больше других жителей региона
Анастасия ФИЛАТОВА
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За эвакуацию автомобиля жители Самары в 2020 году будут платить 1900 рублейЗа эвакуацию автомобиля жители Самары в 2020 году будут платить 1900 рублейФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области установили тарифы на эвакуацию автомобилей и их хранение на штрафстоянках в 2020 году. Соответствующий приказ выпустил департамент ценового и тарифного регулирования региона.

- За перемещение одного транспортного средства в Самаре устанавливается тариф в 1900 рублей, для остальной территории Самарской области — 1700 рублей, - говорится в документе, который вступит в силу с 1 января следующего года.

Согласно приказу, водителям категории А за хранение авто на штрафстоянке в первые 5 часов придется платить 6 рублей в час, начиная с 6-го часа — 15,5 рублей. Водители категорий В и D массой до 3,5 тонн будут платить сначала по 12 рублей, а потом по 31 рублю за каждый час, водители категории D массой более 3,5 тонны, С и Е — 24 и 62 рубля соответственно, а владельцы негабаритных транспортных средств — 36 и 93 рубля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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