2019-12-16T10:36:54+03:00
Спорт

«Сызрань-2003» и «Юнит» стали участниками нового сезона Футбольной небесной лиги

Это виртуальный турнир для команд, которые прекратили существование
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В борьбу «Сызрань-2003» и «Юнит» вступят 18 декабря в 21:00 по самарскому времени. Фото: ФК "Сызрань-2003".В борьбу «Сызрань-2003» и «Юнит» вступят 18 декабря в 21:00 по самарскому времени. Фото: ФК "Сызрань-2003".
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Стартовал новый сезон Футбольной небесной лиги – турнира для команд, которые прекратили свое существование. В нем примут участие два клуба из Самарской области – «Сызрань-2003» (прекратила существование как профессиональный клуб в 2019 году) и самарский «Юнит» (существовал до 2008 года).

Обе команды примут участие в зоне «Поволжье» и стартуют с 1-ом квалификационном раунде.

- Этот розыгрыш Футбольной небесной лиги будет состоять из двух этапов: квалификации и финального турнира, в который попадут 12 лучших команд. На этапе квалификации все 118 клубов будут сражаться в голосованиях (внимание: в них будут учитываться только голоса подписчиков страницы). Финальный турнир будет проведён с помощью футбольного симулятора, - рассказали организаторы лиги.

В борьбу «Сызрань-2003» и «Юнит» вступят 18 декабря в 21:00 по самарскому времени. Проголосовать за команды можно в паблике лиги Вконтакте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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