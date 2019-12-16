2019-12-16T11:11:00+03:00
Происшествия

На трассе М-5 под Самарой иномарка влетела на «встречке» в УАЗ: машины раскидало по кюветам

Одного из водителей госпитализировали в больницу
Анастасия ФИЛАТОВА
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Аварию спровоцировал водитель Vortex EstinaАварию спровоцировал водитель Vortex EstinaФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В воскресенье, 15 декабря, на 1053 км 340 м трассы М-5 «Урал» в Красноярском районе произошло серьезное ДТП. Примерно в 20:10 там столкнулись автомобили Vortex Estina и УАЗ-390945. По данным полицейских, аварию спровоцировал 40-летний водитель иномарки.

- Мужчина на Vortex Estina двигался со стороны Уфы в направлении Москвы. В пути следования он выехал на встречную полосу и столкнулся с УАЗом под управлением 28-летнего молодого человека. После этого легковушка съехала в левый кювет и опрокинулась, а грузовик — в правый кювет и тоже перевернулся, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

В результате ДТП пострадали оба водителя. Того, кто управлял иномаркой, отпустили домой, а молодого человека, который ехал за рулем УАЗа госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту аварии проверку.

УАЗ опрокинулся на крышу после ДТП с иномаркой Фото: ГУ МВД России по Самарской области

УАЗ опрокинулся на крышу после ДТП с иномаркойФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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