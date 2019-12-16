2019-12-16T13:37:27+03:00
Авто

АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленного внедорожника LADA 4х4

Автомобиль получил новый интерьер и стал тише
Анастасия ФИЛАТОВА
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Все модификации внедорожника получили обновленный интерьерВсе модификации внедорожника получили обновленный интерьерФото: АвтоВАЗ
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Тольяттинский АвтоВАЗ объявил о старте производства обновленного внедорожника LADA 4х4. В автомобиле модернизировали интерьер и сделали его более комфортным и безопасным.

- На обновленной панели приборов появился новый блок управления климатической системой. Стал объемнее вещевой ящик, также на консоли разместились 2 розетки 12V, а в бортовом компьютере были расширены функции. На тоннеле пола – новые подстаканники и ниша для мелких предметов, - рассказали в пресс-службе автокомпании.

Стали комфортнее сиденья автомобиля: они получили развитую боковую поддержку и обновленный механизм складывания, а также 2 подголовника в заднем ряду. Также в автомобили снизили уровень шума и вибрации. Как отмечают в компании, обновленный интерьер получили все автомобили семейства LADA 4х4, а модификация Urban — еще и противотуманные фары, которые интегрировали в передний бампер. Когда начнутся продажи обновленного внедорожника и цены, станет известно позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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