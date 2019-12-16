В состав Самары включат микрорайоны «Кошелев-Парк» и Южный город

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-16T15:19:24+03:00

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Самара в скором времени может обзавестись двумя новыми жилыми районами. Речь идет о «Кошелев-Парке» и Южном городе. Сейчас они входят в состав Волжского района.

- В рамках реализации госпрограммы Самарской области «Установление на местности, описание местоположения границ муниципальных образований и границ Самарской области» в 2019-2020 годах запланировано включить застроенные части микрорайонов Южный город и «Кошелев-Парк» в границы городского округа Самара, - говорится в постановлении правительства Самарской области от 13 декабря.

В документе отмечается, что включение этих двух микрорайонов в состав Самары приведется к изменению административно-территориальных границ шести муниципальных образований: самой областной столицы, Куйбышевского района, Красноглинского района, Волжского района, поселка Смышляевка и села Лопатино.

ИСТОЧНИК KP.RU