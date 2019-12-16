В Тольятти депутаты предложили «отодвинуть» пивнушки от школ и детских садов

СЕГОДНЯ 16:38 2019-12-16T16:38:56+03:00

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В Тольятти депутаты выступили с инициативой увеличить расстояние между детскими садами, школами, больницами, спортивными сооружениями и питейными заведениями.

- Большинство киосков и павильонов общепита, в которых продают алкоголь, не имеют туалетов для посетителей и те справляют нужду в ближайших кустах. Также нередко там звучит нецензурная брань, а завсегдатаи устраивают пьяные дебоши. От всего этого страдают жители окрестных домов, а особенно неприятно, что очевидцами неприглядных выходок становятся дети, - отмечают депутаты гордумы.

Народные избранники обратились в мэрию города и попросили пересмотреть минимальные расстояния между объектами соцсферы и пивнушками. Так, по мнению, депутатов, торговая точка с обособленной территорией должна располагаться в 80 метрах от детсадов и школ, а те торговые точки, у которых нет обособленной территории, - в 100 метрах. Глава Тольятти Сергей Анташев инициативу депутатов одобрил. Чтобы внести изменение в действующие правила, нужно будет подготовить технико-экономическое обоснование.

ИСТОЧНИК KP.RU