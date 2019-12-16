Фонд Оксаны Федоровой помог собрать деньги на реабилитацию 3-летнего мальчика с ДЦП из Самары

СЕГОДНЯ 16:54 2019-12-16T16:55:33+03:00

На благотворительном аукционе было собрано 38 тысяч рублей на помощь ребенку

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Известная телеведущая, мисс Вселенная Оксана Федерова провела бьюти-девичник в поддержку фонда «Спешите делать добро!», который помогает маленьким детям с различными заболеваниями.

- Очень приятно, когда добро и красота объединяются, и это приносит такие замечательные результаты: можно провести время приятно и с пользой и уже тем самым поддержать тех, кому очень нужна наша помощь, - отметила Оксана Федорова.

На мероприятии прошел благотворительный аукцион, на котором было собрано 38 тысяч рублей. Деньги пойдут на оплату реабилитации для самого маленького подопечного фонда - 3-летнего Дани Ладова из Самары, который страдает ДЦП. Лотами аукциона стали картины певицы и художницы Оксаны Кожемякиной-Мажулис и элитный шоколад.

ИСТОЧНИК KP.RU