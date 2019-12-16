Будьте осторожнее на дорогах: в Самару и область вернулись снегопады и гололед
На погоду в Самарской области до пятницы будут оказывать влияние теплые воздушные массы Атлантики, которые принесут в наш регион атмосферные фронты циклонов. Сейчас они как раз идут по северным и центральным районам европейской территории России, как говорят специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».
Во вторник, 17 декабря, в Самаре будет облачно, временами с туманом и гололедом. Днем воздух прогреется до +1 градуса.
Как обещают синоптики, в конце недели в регионе будет дуть порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +2…-3 градусов, ночами будет опускаться до -5 градусов.
ИСТОЧНИК KP.RU