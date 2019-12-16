2019-12-16T18:40:05+03:00
Общество

Будьте осторожнее на дорогах: в Самару и область вернулись снегопады и гололед

В конце рабочей недели ожидается порывистый ветер
Кирилл КАРИМОВ
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Пока в регионе установилась такая погода, к которой местные жители не очень привычныПока в регионе установилась такая погода, к которой местные жители не очень привычныФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На погоду в Самарской области до пятницы будут оказывать влияние теплые воздушные массы Атлантики, которые принесут в наш регион атмосферные фронты циклонов. Сейчас они как раз идут по северным и центральным районам европейской территории России, как говорят специалисты ФГБУ «Приволжское УГМС».

Во вторник, 17 декабря, в Самаре будет облачно, временами с туманом и гололедом. Днем воздух прогреется до +1 градуса.

Как обещают синоптики, в конце недели в регионе будет дуть порывистый ветер до 15-20 м/с. Температура воздуха днем составит +2…-3 градусов, ночами будет опускаться до -5 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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