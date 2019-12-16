2019-12-16T20:43:38+03:00
Общество

Власти Самарской области рассмотрят возможность включения новых микрорайонов в границы столицы региона

Но быстрым процесс вряд ли будет
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Для жителей микрорайонов подобное решение будет большим шагом впередДля жителей микрорайонов подобное решение будет большим шагом впередФото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Вопрос о включении Южного города и «Кошелев-парка» в административные границы Самары будет рассмотрено на уровне правительства региона. Об этом заявил зампред правительства Самарской области Александр Карпушкин.

Самарская прописка значительно упростит жизнь жителям новых микрорайонов, тем более последние много лет просят об этом власти всех уровней.

- Этот шаг повлияет на рыночную стоимость жилья на вторичном рынке, позволит снизить стоимость проезда на общественном транспорте, расширит возможности финансирования территорий за счет участия в федеральных программах, рассчитанных на поддержку центров агломераций, - заявил Карпушкин.

Впрочем, вопрос об этом решении сейчас находится на стадии рассмотрения. Будут взвешены все доводы, выбрано оптимальное решение, которое рассмотрят местные представительные органы, а также Самарской губернской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Бывшего министра здравоохранения Самарской области Гридасова принудительно доставят в суд
Власти Самарской области рассмотрят возможность включения новых микрорайонов в границы столицы региона
Этой ночью на дорогах Самары будут работать более сотни снегоуборочных машин
Будьте осторожнее на дорогах: в Самару и область вернулись снегопады и гололед
Символичное число: в Самару доставили 2020 евроконтейнеров для мусора
Пешком быстрее: Самара встала в 10-балльных пробках
Фонд Оксаны Федоровой помог собрать деньги на реабилитацию 3-летнего мальчика с ДЦП из Самары
В Тольятти депутаты предложили «отодвинуть» пивнушки от школ и детских садов
На последней миле до «Самара Арены» создадут парковую зону для отдыха и занятий спортом
Самарчанка стала жертвой сайта, который скопировал известную сеть магазинов, торгующих цифровой и бытовой техникой
Перевозку пассажиров по Волге между Самарой и Рождествено могут возобновить 17 декабря
Самарцам предлагают рассказать о победах своих детей и выиграть призы