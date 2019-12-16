Власти Самарской области рассмотрят возможность включения новых микрорайонов в границы столицы региона

16 Дек. 20:43 2019-12-16T20:43:38+03:00

Но быстрым процесс вряд ли будет

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Вопрос о включении Южного города и «Кошелев-парка» в административные границы Самары будет рассмотрено на уровне правительства региона. Об этом заявил зампред правительства Самарской области Александр Карпушкин.

Самарская прописка значительно упростит жизнь жителям новых микрорайонов, тем более последние много лет просят об этом власти всех уровней.

- Этот шаг повлияет на рыночную стоимость жилья на вторичном рынке, позволит снизить стоимость проезда на общественном транспорте, расширит возможности финансирования территорий за счет участия в федеральных программах, рассчитанных на поддержку центров агломераций, - заявил Карпушкин.

Впрочем, вопрос об этом решении сейчас находится на стадии рассмотрения. Будут взвешены все доводы, выбрано оптимальное решение, которое рассмотрят местные представительные органы, а также Самарской губернской думы.

ИСТОЧНИК KP.RU