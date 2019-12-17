Пожар на Олимпийской в Самаре: после "хлопка" загорелись иномарка и гараж

СЕГОДНЯ 08:12 2019-12-17T08:14:20+03:00

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Вечером в понедельник, 16 декабря, в Кировском районе Самары произошел пожар. В гаражах на улице Олимпийской, 18 загорелась иномарка. Сначала местные жители услышали взрыв, а потом улица озарилась пламенем.

- Был сильный хлопок, после чего увидели пожар. Вызвали пожарных где-то в 23:10-23:13. Пожарные ближе к часу ночи уехали. Хозяева машины быстро нашлись, соседи помогали им оттаскивать ее с проезда, - рассказали очевидцы в группе "ДТП 163 Самара".

В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что горели гараж на площади 20 квадратных метров и автомобиль Daewoo Matiz. Локализовать возгорание пожарным удалось в 23:26, а полностью его потушить в 23:47. Причину случившегося сейчас устанавливают специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/750092" frameborder="0"></iframe> Пожар на Олимпийской 16.12.2019.

ИСТОЧНИК KP.RU