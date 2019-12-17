Пожар на Олимпийской в Самаре: после "хлопка" загорелись иномарка и гараж
Вечером в понедельник, 16 декабря, в Кировском районе Самары произошел пожар. В гаражах на улице Олимпийской, 18 загорелась иномарка. Сначала местные жители услышали взрыв, а потом улица озарилась пламенем.
- Был сильный хлопок, после чего увидели пожар. Вызвали пожарных где-то в 23:10-23:13. Пожарные ближе к часу ночи уехали. Хозяева машины быстро нашлись, соседи помогали им оттаскивать ее с проезда, - рассказали очевидцы в группе "ДТП 163 Самара".
В пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области сообщили, что горели гараж на площади 20 квадратных метров и автомобиль Daewoo Matiz. Локализовать возгорание пожарным удалось в 23:26, а полностью его потушить в 23:47. Причину случившегося сейчас устанавливают специалисты.
Пожар на Олимпийской 16.12.2019.
ИСТОЧНИК KP.RU