Утвердили документацию: в Самаре построят канатную пассажирскую дорогу до Южного города
Идея с созданием в Самаре канатной пассажирской дороги стала на еще один шаг ближе к воплощению в жизнь. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал распоряжение об утверждении документации по планировке территории.
- Пассажирскую подвесную канатную дорогу планируется разместить на территории в границах Самары и Волжского района. Она будет вести к жилому району Южный город, - говорится в документе.
Напомним, что обсуждение темы о создании в Самаре канатной дороги идет уже несколько лет, но к реализации задумок все никак не могли приступить. Ранее сообщалось, что новый объект для перевозки пассажиров проложат к Южному городу от железнодорожного вокзала через реку Самару.
ИСТОЧНИК KP.RU