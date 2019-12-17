2019-12-17T09:12:30+03:00
Общество

Утвердили документацию: в Самаре построят канатную пассажирскую дорогу до Южного города

Предполагается, что дорогу проложат от ж/д вокзала через реку Самару
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Создание канатной дороги в Самаре стало на шаг ближеСоздание канатной дороги в Самаре стало на шаг ближеФото: Анастасия ФИЛАТОВА
Изменить размер текста:

Идея с созданием в Самаре канатной пассажирской дороги стала на еще один шаг ближе к воплощению в жизнь. Председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов подписал распоряжение об утверждении документации по планировке территории.

- Пассажирскую подвесную канатную дорогу планируется разместить на территории в границах Самары и Волжского района. Она будет вести к жилому району Южный город, - говорится в документе.

Напомним, что обсуждение темы о создании в Самаре канатной дороги идет уже несколько лет, но к реализации задумок все никак не могли приступить. Ранее сообщалось, что новый объект для перевозки пассажиров проложат к Южному городу от железнодорожного вокзала через реку Самару.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24