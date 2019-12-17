Самарцы могут купить очки по выгодной цене
Предновогоднее время - пора подарков и распродаж. Клиника «КОСМА» запустила сразу несколько выгодных акций для тех, кто планирует покупку очков.
- Клиенты клиники «КОСМА» могут получить оправу в подарок при покупке линз с мультипокрытием. Детали акции подробно расскажет оптик-консультантов в нашей оптике, - отметили в клинике «КОСМА».
Кроме того в клинике уже началась рождественская распродажа: сейчас солнцезащитные очки можно купить со скидкой до 50%.
- Скидки до 50% действуют на оправы мировых брендов. Акция продлится с 1декабря 2019 по 31 декабря 2019.
Как найти?
Сайт: kosma63.ru
Телефон единого call-центра: (846) 212-98-20
Адреса:
Самара, 5-я просека, 99Б (жилой комплекс «Надежда»);
Самара, Ново-Садовая, 106Б;
Новокуйбышевск, пр-т Победы, 1Ж, ТРК «Сити парк»
ИСТОЧНИК KP.RU