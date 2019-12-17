В Сергиевском районе фура раздавила ВАЗ: погибли два человека
В понедельник, 16 декабря, в 10:30 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП. Там на одном из перекрестков столкнулись ВАЗ-21114 и фура с полуприцепом FREIGHTLINER CL 120.
- За рулем легковушки ехал 49-летний мужчина. Он, двигаясь по трассе «Сергиевск — Чекалино — Большая Чесноковка», на перекрестке неравнозначных дорог начал выезжать на дорогу «Обход Сергиевска». Автомобилист не пропустил фуру под управлением 50-летнего мужчины и столкнулся с ней. После этого большегруз съехал в кювет, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.
В результате случившегося погибли два человека: водитель «одиннадцатой» и его 48-летняя пассажирка. Они оба скончались до приезда медиков скорой помощи. По данным полицейских, легковушка была не зарегистрирована. Сейчас по факту аварии проводится проверка.
Фура после удара съехала в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области
ИСТОЧНИК KP.RU