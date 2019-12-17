В Сергиевском районе фура раздавила ВАЗ: погибли два человека

СЕГОДНЯ 10:39 2019-12-17T10:41:04+03:00

Водитель и пассажирка легковушки погибли на месте Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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В понедельник, 16 декабря, в 10:30 в Сергиевском районе произошло смертельное ДТП. Там на одном из перекрестков столкнулись ВАЗ-21114 и фура с полуприцепом FREIGHTLINER CL 120.

- За рулем легковушки ехал 49-летний мужчина. Он, двигаясь по трассе «Сергиевск — Чекалино — Большая Чесноковка», на перекрестке неравнозначных дорог начал выезжать на дорогу «Обход Сергиевска». Автомобилист не пропустил фуру под управлением 50-летнего мужчины и столкнулся с ней. После этого большегруз съехал в кювет, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося погибли два человека: водитель «одиннадцатой» и его 48-летняя пассажирка. Они оба скончались до приезда медиков скорой помощи. По данным полицейских, легковушка была не зарегистрирована. Сейчас по факту аварии проводится проверка.

Фура после удара съехала в кюветФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU