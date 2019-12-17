Вырубают деревья и завозят песок: в Самаре стартовали работы по реконструкции моста через Сок

СЕГОДНЯ 14:09 2019-12-17T14:09:52+03:00

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В Самарской области приступили к реконструкции моста через реку Сок, который расположен на дороге «Волжский — Курумоч — «Урал», и строительству нового мостового перехода. Работы выполняет ООО «СамараТрансСтрой», с которым 13 декабря заключили госконтракт.

- Сейчас рабочие занимаются вырубкой насаждений и завозят песок для устройства насыпи будущего мостового перехода. Выполнить все работы по контракту подрядчик должен до 1 октября 2021 года, - сообщили в пресс-службе правительства Самарской области.

Напомним, что новый мост будет построен параллельно существующему. Он будет иметь две полосы движения. После завершения строительства транспортные потоки на въезд и выезд из Самары будут распределены между двумя мостами. Предполагается, что новый мостовой переход поможет убрать «узкое горлышко» при выезде с Красноглинского шоссе на региональные и федеральные трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU