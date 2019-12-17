2019-12-17T15:31:27+03:00
Происшествия

В Самаре женщина приревновала возлюбленного и убила соперницу молотком

Разъяренная самарчанка как минимум 20 раз ударила знакомую по голове
Анастасия ФИЛАТОВА
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Ревнивице придется повести 7 лет в колонии за убийство соперницыРевнивице придется повести 7 лет в колонии за убийство соперницыФото: Архив "КП"
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В Самаре суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, которая убила молотком свою соперницу. Женщина заподозрила, что знакомая имеет виды на ее гражданского мужа, и очень быстро и безжалостно расправилась с ней.

- Преступление произошло днем 13 апреля этого года в квартире одного из домов на проспекте Металлургов. Между женщинами произошел конфликт на почве ревности. Обвиняемая схватила молоток и не менее 20 раз ударила им знакомую по голове. Пострадавшая скончалась ночью 16 апреля, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Самарчанка полностью признала свою вину. Суд, учитывая, что ранее женщина не была судима и что у нее есть несколько хронических заболеваний, назначил ей 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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