В Самаре женщина приревновала возлюбленного и убила соперницу молотком

СЕГОДНЯ 15:28 2019-12-17T15:31:27+03:00

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В Самаре суд вынес приговор 29-летней местной жительнице, которая убила молотком свою соперницу. Женщина заподозрила, что знакомая имеет виды на ее гражданского мужа, и очень быстро и безжалостно расправилась с ней.

- Преступление произошло днем 13 апреля этого года в квартире одного из домов на проспекте Металлургов. Между женщинами произошел конфликт на почве ревности. Обвиняемая схватила молоток и не менее 20 раз ударила им знакомую по голове. Пострадавшая скончалась ночью 16 апреля, - сообщили в прокуратуре Самарской области.

Самарчанка полностью признала свою вину. Суд, учитывая, что ранее женщина не была судима и что у нее есть несколько хронических заболеваний, назначил ей 7 лет лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии общего режима. Пока приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU