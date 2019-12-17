В Самарской области сдвинули сроки начала приемной кампании в школы
В Самарской области перенесли начало приемной кампании в школы на 2020-2021 учебный год. Раньше заявления от родителей первоклашек начинали принимать уже в декабре — начале января, но в этом году сроки сдвинули.
- Перенос начала приемной кампании связан с расширением перечня льготных категорий и необходимостью нормативного регулирования ряда организационных вопросов на федеральном уровне, - объяснили в твиттере представители министерства образования и науки Самарской области.
Таким образом, старта приема заявлений в первые классы в этом году не будет. По данным ведомства, документы начнут принимать не позднее 1 февраля 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU