В Самарской области сдвинули сроки начала приемной кампании в школы

СЕГОДНЯ 16:46 2019-12-17T16:47:00+03:00

Заявления на прием в первый класс начнут принимать в начале 2020 года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В декабре заявления на прием в первые классы собирать не будут

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В Самарской области перенесли начало приемной кампании в школы на 2020-2021 учебный год. Раньше заявления от родителей первоклашек начинали принимать уже в декабре — начале января, но в этом году сроки сдвинули.

- Перенос начала приемной кампании связан с расширением перечня льготных категорий и необходимостью нормативного регулирования ряда организационных вопросов на федеральном уровне, - объяснили в твиттере представители министерства образования и науки Самарской области.

Таким образом, старта приема заявлений в первые классы в этом году не будет. По данным ведомства, документы начнут принимать не позднее 1 февраля 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU