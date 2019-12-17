2019-12-17T18:24:03+03:00
Общество

В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина могут построить кольцевую развязку

Строить развязку или нет, решат на публичных слушаниях 19 декабря
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Развязка будет иметь выход на улицу Дачную.Развязка будет иметь выход на улицу Дачную.Фото: Яндекс.Карты
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В Самаре может появиться еще одна кольцевая развязка. Построить ее планируют на пересечении улицы Мичурина и Московского шоссе. Об этом говорится в опубликованном на сайте мэрии города постановлении. Из документа следует, что развязка будет иметь выход на улицу Дачную.

Строить ли кольцо на Московском шоссе / Мичурина или нет, решат на публичных слушаниях, которые назначены на четверг, 19 декабря. Они пройдут в районной администрации по адресу: улица Садовая, 243 и начнутся в 12:00.

Проект кольцевой развязки.

Проект кольцевой развязки.

Кроме того, городские власти хотят реконструировать улицу Дачную. Сначала планируют отремонтировать участок между Московским шоссе и улицей Пензенской, а потом – между Пензенской до Горной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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