В Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы Мичурина могут построить кольцевую развязку
В Самаре может появиться еще одна кольцевая развязка. Построить ее планируют на пересечении улицы Мичурина и Московского шоссе. Об этом говорится в опубликованном на сайте мэрии города постановлении. Из документа следует, что развязка будет иметь выход на улицу Дачную.
Строить ли кольцо на Московском шоссе / Мичурина или нет, решат на публичных слушаниях, которые назначены на четверг, 19 декабря. Они пройдут в районной администрации по адресу: улица Садовая, 243 и начнутся в 12:00.
Проект кольцевой развязки.
Кроме того, городские власти хотят реконструировать улицу Дачную. Сначала планируют отремонтировать участок между Московским шоссе и улицей Пензенской, а потом – между Пензенской до Горной.
ИСТОЧНИК KP.RU