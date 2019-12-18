2019-12-18T09:01:00+03:00
Общество

В Самарской области решили не достраивать четыре проблемные долевки

Речь идет о трех домах в Самаре и одном в Тольятти
Анастасия ФИЛАТОВА
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В минстрое признали невозможным и нецелесообразным завершение строительства некоторых домов дольщиковВ минстрое признали невозможным и нецелесообразным завершение строительства некоторых домов дольщиковФото: Яндекс.Карты
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В Самарской области не будут достраивать несколько проблемных долевок. Возведение этих объектов признали нецелесообразным и невозможным. Об этом говорится в приказе министерства строительства Самарской области.

Так, власти признали нецелесообразной достройку дома на пересечении улиц Советской и Черемшанской в Самаре, застройщиком которого выступало ООО «Горос». Невозможно же, по мнению чиновников, возвести следующие дома: в границах улиц Арцыбушевской, Маяковского, Буянова в Ленинском районе Самары (ООО «Самарагорстрой»), на улице Вилоновской, 60 в Самаре (ЗАО «ПФСК «Эл-Гранд») и в микрорайоне 3 «Северный» в Центральном районе Тольятти (ООО «Лесной городок»).

Приказ министерства строительства вступил в силу в день его опубликования — во вторник, 17 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU

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