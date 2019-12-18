В Самаре сотрудника ФСИН поймали на незаконном начислении подчиненным зарплат на 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:46 2019-12-18T10:43:10+03:00

Начальника одного из подразделений ФСИН задержали сотрудники ФСБ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Сотрудник УФСИН по Самарской области стал фигурантом уголовного дела. Речь идет о начальнике ФКУ управления конвоирования Андрее Апанасике. Его подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями.

- По предварительной информации, Андрей Апанасик начислил 4 сотрудникам управления конвоирования зарплату, которые фактически не исполняли возложенные на них обязанности. Сумма ущерба оценивается в более 1 млн рублей, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в правоохранительных органах.

Преступление выявили сотрудники ФСБ и отдела собственной безопасности УФСИН. 5 декабря в СУ СК по Самарской области по данному факту возбудили уголовное дело по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Сейчас ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU