2019-12-18T10:56:10+03:00
Происшествия

Житель Жигулевска угнал чужой УАЗ, протаранил опору в селе и ушел домой пешком

Мужчина просто хотел покататься, но на него все равно завели уголовное дело
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские в короткие сроки нашли похитителя УАЗаПолицейские в короткие сроки нашли похитителя УАЗаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Жигулевске полицейские задержали автоугонщика. Мужчина ночью похитил служебный УАЗ, который 38-летний местный житель оставил во дворе своего дома на улице Отрадной.

- Злоумышленником оказался 40-летний житель Жигулевска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что проник в автомобиль с помощью ножа, завел его и поехал кататься, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Угонщик доехал на чужом авто до села в Ставропольском районе. Там его заезд остановила световая опора. Врезавшись в столб, мужчина вышел из машины и ушел домой пешком. В отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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