Житель Жигулевска угнал чужой УАЗ, протаранил опору в селе и ушел домой пешком
В Жигулевске полицейские задержали автоугонщика. Мужчина ночью похитил служебный УАЗ, который 38-летний местный житель оставил во дворе своего дома на улице Отрадной.
- Злоумышленником оказался 40-летний житель Жигулевска, который ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу. Мужчина сознался в содеянном. Он рассказал, что проник в автомобиль с помощью ножа, завел его и поехал кататься, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.
Угонщик доехал на чужом авто до села в Ставропольском районе. Там его заезд остановила световая опора. Врезавшись в столб, мужчина вышел из машины и ушел домой пешком. В отношении него стражи порядка возбудили уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Мужчине грозит до 5 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU