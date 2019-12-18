В Тольятти женщину будут судить за убийство возлюбленного
В Тольятти скоро предстанет перед судом 57-летняя местная жительница, которая зарезала ножом своего сожителя.
- Все произошло летом 2019 года. Женщина распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. В какой-то момент между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Женщина схватила нож и около 4 раз ударила им мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.
Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Тольяттинке грозит до 15 лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU