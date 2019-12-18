В Тольятти женщину будут судить за убийство возлюбленного

СЕГОДНЯ 11:35 2019-12-18T11:35:27+03:00

Тольяттинка может сесть за решетку на срок до 15 лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жительница Автограда внезапно воспылала неприязнью к сожителю и зарезала его

Изменить размер текста: A A

В Тольятти скоро предстанет перед судом 57-летняя местная жительница, которая зарезала ножом своего сожителя.

- Все произошло летом 2019 года. Женщина распивала спиртные напитки вместе со своим сожителем. В какой-то момент между ними возник конфликт на почве личной неприязни. Женщина схватила нож и около 4 раз ударила им мужчину. От полученных ранений он скончался на месте, - сообщили в прокуратуре Комсомольского района Тольятти.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в суд. Тольяттинке грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU