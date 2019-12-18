Самарец может сесть на 2 года за кражу крышек люков с Заводского шоссе

СЕГОДНЯ 11:53 2019-12-18T11:53:31+03:00

Воришку поймали, когда он пытался вывезти украденное на такси Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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В Самаре скоро будут судить похитителя крышек от канализационных люков на Заводском шоссе. Злоумышленником оказался безработный 34-летний местный житель, который ранее неоднократно был судим.

- Задержал подозреваемого экипаж ДПС. Рано утром они заметили на пересечении улицы Земеца и Заводского шоссе перегруженную иномарку. Патрульные остановили подозрительный автомобиль и осмотрели его. В багажнике они нашли две крышки от канализационных люков, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские выяснили, что мужчина собирался сдать похищенные крышки в пункт приема металлов. Для перевозки украденного он использовал автомобиль такси. Самарцу грозит до 2 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU