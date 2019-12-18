2019-12-18T12:09:55+03:00
Происшествия

Насильник с гнилыми зубами домогался до девушки в подъезде в Самаре

По факту преступления возбуждено уголовное дело
Михаил ГОРЮНОВ
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Полицейские ищут подозреваемогоПолицейские ищут подозреваемогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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На днях в Самаре правоохранители возбудили уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера в отношении 23-летней девушки. Нападение на нее произошло еще 4 ноября - в подъезде дома на улице XXII-го Партсъезда.

- Преступник встретил свою жертву в вечернее время. Ранее они были не знакомы. Он стал угрожать ей расправой и потребовал его удовлетворить, - сообщил корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Пострадавшая запомнила приметы своего обидчика. На вид ему 30 лет, рост 170-175 сантиметров, зубы редкие и гнилые, на злодее были темная шапка и серая кофта на молнии.

Сейчас расследование преступления продолжается. Силовики ищут насильника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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