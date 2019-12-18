В Самаре пропавшего без вести мужчину нашли вмерзшим в озеро

СЕГОДНЯ 16:06 2019-12-18T16:06:43+03:00

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16 ноября в Куйбышевском районе областной столицы бесследно исчез 36-летний Михаил Алымов. Мужчину искали полиция и волонтеры. 15 декабря было обнаружено тело пропавшего. - Его нашли примерно в два часа дня. Очевидцы наткнулись на вмерзший в озеро Свинуха на 113 километре труп, - рассказал корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" источник, знакомый с ситуацией. Причины смерти Алымова сейчас назвать сложно. Назначено судебно-медицинское исследование. По факту случившегося правоохранители проводят проверку, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU