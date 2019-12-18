2019-12-19T08:56:46+03:00
Общество

Появились первые фотографии набора для новорожденных в Самарской области

Этот подарок с 2020 года будет выдаваться за первенца семьям региона
Светлана АФАНАСЬЕВА
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Вот так будет выглядеть набор для новорожденныхВот так будет выглядеть набор для новорожденных
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В сети появились первые фотографии подарочного набора, который будут выдавать за рождение первенца семьи Самарского региона. Его смогли первыми оценить молодая мама из Тольятти Мария Журба. Ее подруга Елена Мельникова, которая еще только ожидает ребенка, опуликовала фото Марии с малышом и подарочным комплектом от администрации.

- С 2020 года в Самаре каждая мама после родов получит бокс-подарок для новорождённого первенца, - написала она на своей страничке в инстаграм. На фото видно, что молодым семьям будут дарить самое необходимое: одежду, постельные принадлежности, средства по уходу за ребенком, красивый календарик и еще приятные мелочи.

Такие наборы планируют вручать в Самарской области с января 2020 года всем семьям, у которых появился первенец. Если же в семье родилась двойня или тройня, то подарочный бокс выделят каждому ребенку. Вся продукция изготавливается в Самарской области и полностью безопасна для новорожденных.

С 2020 года в Самаре каждая мама после родов получит бокс-подарок для новорождённого первенца

Подарок новорожденному в Самарской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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