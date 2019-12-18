Губернатор передал в больницы Самарской области ключи от 38 новых машин скорой помощи

18 Дек. 18:20 2019-12-18T19:13:28+03:00

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18 декабря Дмитрий Азаров передал ключи от 38 новых машин скорой помощи. Автомобили передадут в городские и районные больницы, все они были приобретены в рамках реализации нацпроекта "Здравоохранение" при поддержке правительства РФ. Все машины укомплектованы всем необходимым для оказания неотложной помощи. "Автомобили прекрасно показывают себя на дороге, при этом комфортно не только пациенту, но и фельдшерам, и водителю" - поделился своим впечатлением от нового транспотрного средства водитель скорой Иван Егоров.

- сегодня самое пристальное внимание сосредоточено на реализации национальных проектов "Здравоохранение" и "Демография", инициированных Президентом страны Владимиром Путиным - объяснил губернатор, передавая машины бригадам "Скорой помощи".

Как сообщает пресс-служба правительства Самарской области, с 2017 года служба скорой помощи благодаря губернатору обновилась на 123 машины - почти на треть от общего количества автомобилей в парке. Только в 2019 году больницам передали 61 новый автомобиль.

В Самарской области сейчас работают 4 станции и 19 отделений скорой, 197 бригад сейчас выезжает на вызовы жителей области в круглосуточном режиме.Сейчас совершенствование работы экстренной службы является одной из приоритетных задач для правительства региона, ведь от этого зависит решение важнейшей проблемы - увеличение продолжительности и качества жизни людей.

- Я знаю, что в этой работе мы добьемся результата. Но мы точно не обойдемся без вас - врачей, которые всегда «на передовой, – обратился Губернатор Дмитрий Азаров к медикам. Он также поблагодарил их за тяжелую работу в спасении жизней людей.

Напомним, в рамках нацпроекта в 2019 году в области открыли 18 Фельдшерско-акушерских пунктов и поставили 20 автомобилей высокой проходимости "Нива" в сельские районы для доставки пожилых граждан в больницы. В 2020 году планируется открытие еще 18 ФАПов и дальнейшее увеличение автомобильного парка скорой помощи. Кроме этого, повышенное внимание уделят вопросу электронной регистрации и закупкам новейшего оборудования в медучреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU