2019-12-19T13:28:51+03:00
Происшествия

В Чапаевске пенсионер открыл стрельбу по подросткам из окна своей квартиры

Одного мальчика неадекватных мужчина ранил в руку
Михаил ГОРЮНОВАнастасия ФИЛАТОВА
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Правоохранители проводят проверку после стрельбы в ЧапаевскеПравоохранители проводят проверку после стрельбы в ЧапаевскеФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В минувший понедельник, 16 декабря, на улице Чапаева в Чапаевске произошло ЧП. Там пенсионер открыл стрельбу по подросткам из окна своей квартиры и даже ранил одного из них.

- Мой друг просто ходил возле оградки. А тот мужчина громко сказал ему уйти и сразу начал доставать воздушку. Сначала он целился в меня, но я убежал, а друг спрятался за машину. Когда он убегал, пуля попала ему в руку. Рана не очень глубокая, с другом вроде нормально все, - рассказал "Комсомольской правде - Самара" один из участников происшествия.

Известно, что на место выезжала следственно-оперативная группа. Стрелком оказался ранее не судимый 64-летний мужчина. Как сообщил "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией, он ранил 13-летнего ученика одной из местных школ. Полицейские изъяли у него пневматическую винтовку. Как уточнили в ГУ МВД по Самарской области, сейчас жизни и здоровью подростка ничего не угрожает. Полицейские проводят по факту случившегося проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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