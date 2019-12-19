2019-12-19T12:41:41+03:00
Происшествия

В Самаре на Южном шоссе Hyundai толкнул стоящую "Ниву" на двоих пешеходов: один попал в больницу

Пострадавшие помогали водителю отечественного автомобиля устранить поломку
Анастасия ФИЛАТОВА
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"Нива" стояла посреди дороги из-за поломки"Нива" стояла посреди дороги из-за поломкиФото: ГУ МВД России по Самарской области
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Вечером в среду, 18 декабря, на Южном шоссе в Самаре произошло двойное ДТП. Примерно в 22:25 водитель Hyundai Elantra врезался в "Ниву", а та сбила двоих пешеходов.

- За рулем иномарки находился 33-летний мужчина. Он, двигаясь со стороны улицы Уральской в направлении улицы Авроры, наехал на ВАЗ-21310, который остановился на дороге из-за технической неисправности. После этого отечественный автомобиль сдвинулся вперед и наехал на двоих пешеходов 32-х лет, - сообщили "Комсомольской правде - Самара" в ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, пострадавшие не собирались переходить дорогу. Они помогали водителю "Нивы" с устранением поломки. После оказания необходимой помощи одного пешехода отпустили домой, а второго госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

Водитель иномарки врезался в "Ниву" и толкнул ее на пешеходов Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Водитель иномарки врезался в "Ниву" и толкнул ее на пешеходовФото: ГУ МВД России по Самарской области

ИСТОЧНИК KP.RU

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