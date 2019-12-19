Лучше не выходить из дома: на Самарскую область надвигается сильная метель

19 Дек. 16:42 2019-12-19T16:50:21+03:00

Снежный апокалипсис нагрянет в Самару и область в ночь на 20 декабря Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Погода в Самарской области продолжает ухудшаться. МЧС вновь разослало экстренное предупреждение - на регион надвигаются сильная метель и ветер. Объявлен желтый уровень погодной опасности.

- Ночью и днем в пятницу, 20 декабря, в Самаре и области ожидается метель при видимости 500 и 1000 метров. Ветер усилится и будет дуть с порывами до 17-22 м/с. К утру температура воздуха понизится до -1...-6 градусов. На дорогах местами возможна гололедица, - сообщили в Приволжском УГМС.

ГУ МЧС по Самарской области советует жителям не выходить в ненастье из дома. Тем же, кого непогода застанет на улице, советуют держаться подальше от ЛЭП, деревьев, рекламных щитов, недостроев, непрочных конструкций и остановок общественного транспорта. Автомобилистам советуют поставить машины в гараж или припарковать их вдали от деревьев. Также сотрудники МЧС советуют водителям быть внимательнее на дорогах и не лихачить.

ИСТОЧНИК KP.RU