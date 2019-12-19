Мама, я танцую: экс-участница "Дома-2" из Самары потрясла подписчиков пляшущей грудью

19 Дек. 17:53 2019-12-19T17:53:01+03:00

Мария Кохно расслабилась на отдыхе в Мексике и каждый день делится фотографиями упругих ягодиц и новых купальников

Изменить размер текста: A A

Экс-участница Дом-2 из Самары Мария Кохно в середине декабря отправилась в расслабляющую поездку в Мексику. С собой девушка взяла маму и игривое настроение. В первый же день она порадовала подписчиков видео из бассейна, на котором продемонстрировала свои танцующие груди. И это не фигура речи - девушка так хорошо прокачала мышцы, что ее бюст вовсю пляшет на радость зрителям.

Сама Мария попросила читателей придумать смешную подпись к фото. Подписчики расщедрились: "титькоход", "гоняем волны грудью", "мексиканский титькотряс", "силиконовое чудовище". Какими только эпитетами не наградили красотку последователи. Но Марию сложно чем-то задеть. Девушка выставляет все новые фотографии, с упругой попой и в новых купальниках и набирает все больше лайков. Ее "танец большой груди" оценили более 12 тыс. человек.

Также девушка поделилась впечатлениями от Мексики, эту страну она назвала раем, но посоветовала ехать в хороший отель.

marynova888 Дорогие друзья, придумайте надпись к этому видео ) За самый крутой и смешной коммент пришлю сувенир из Мексики !)) #мексика #текила #скороновыйгод #пляшущиесиси #сувенир #мариякохно #машакохно

ИСТОЧНИК KP.RU