Пенсионер на Suzuki по дороге в аэропорт Курумоч сбил на «зебре» 17-летнюю девушку

СЕГОДНЯ 10:56 2019-12-20T10:58:31+03:00

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В четверг, 19 декабря, на трассе «Волжский — Курумоч» произошло ДТП, в котором пострадал пешеход. Там примерно в 8 часов утра пенсионер на иномарке сбил девушку-подростка.

- 81-летний водитель автомобиля Suzuki Grand Vitara двигался со стороны Волжского в направлении аэропорта Курумоч. В пути следования он не пропустил 17-летнюю девушку, которая пересекала дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, и сбил ее, - сообщили «Комсомольской правде — Самара» в ГУ МВД по Самарской области.

В результате случившегося девушка получила различные травмы и сама обратилась за помощью в больницу. Медики приняли решение госпитализировать пострадавшую. Сейчас полицейские проводят по факту ДТП проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU