В Самаре запустили новогодний трамвай под управлением Деда Мороза

СЕГОДНЯ 15:55 2019-12-20T15:57:40+03:00

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В Самаре запустили новогодний трамвай, которым управляет Дед Мороз, а билеты пассажирам выдает Снегурочка. Он курсирует под номером 3. Узнать праздничный трамвай можно по необычным бортовым номерам: первый вагон украшает число 2019, а второй — 2020.

- Я подрабатываю Дедом Морозом уже четвертый год подряд. Конечно, в шубе зимнего волшебника бывает жарковато, но климат-контроль спасает ситуацию. Как только к остановкам подъезжаю, горожане обращают внимание и приветствуют. Бывает, просят сфотографироваться, - рассказал вагоновожатый Глеб Евстифеев.

В пятницу, 20 декабря, новогодний трамвай вышел в первый рейс. Всех своих пассажиров Дед Мороз и Снегурочка одаривали мандаринами и елочными шарами, особое внимание уделяли детям. Пассажиры положительно оценили задумку ТТУ. Необычная поездка подняла горожанам настроение и подарила предпраздничное настроение.

Дед Мороз и Снегурочка дарили своим пассажирам мандарины и елочные шары

ИСТОЧНИК KP.RU