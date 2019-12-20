В Кинеле автобус, ехавший по 126 маршруту, попал в аварию
Сегодня в южной части Кинеля произошло ДТП с участием автобуса, который следовал по 126-му маршруту.
Фото с места ДТП уже широко разошлись по соцсетям: очевидцы говорят, что столкнулись три или даже четыре транспортных средства: автобус, "Газелька", легковушка и, возможно, фура.
Как сообщает "Волга-Ньюс", в ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, в том числе водитель автобуса.
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ИСТОЧНИК KP.RU