2019-12-20T18:48:55+03:00
Происшествия

В Кинеле автобус, ехавший по 126 маршруту, попал в аварию

По предварительным данным, пострадали два человека
Александра БУДАЕВА
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Фото: https://vk.com/dtp_samФото: https://vk.com/dtp_sam
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Сегодня в южной части Кинеля произошло ДТП с участием автобуса, который следовал по 126-му маршруту.

Фото с места ДТП уже широко разошлись по соцсетям: очевидцы говорят, что столкнулись три или даже четыре транспортных средства: автобус, "Газелька", легковушка и, возможно, фура.

Как сообщает "Волга-Ньюс", в ДТП, по предварительным данным, пострадали два человека, в том числе водитель автобуса.

https://vk.com/dtp_sam

https://vk.com/dtp_sam

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ИСТОЧНИК KP.RU

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