2019-12-20T22:29:50+03:00
Общество

Из-за новогодних праздников в Тольятти временно ограничат движение на некоторых дорогах

Больше всего ограничений придется на 21 и 31 декабря
Александра БУДАЕВА
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В районе Центральной площади, где будет гулять народ, на автомобиле проехать будет нельзяВ районе Центральной площади, где будет гулять народ, на автомобиле проехать будет нельзяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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21 декабря, в субботу в Тольятти приедет Дед Мороз из Великого Устюга. Праздничные мероприятия с его участием будет проходить в ДК "Тольятти" и на Центральной площади с 9 утра и до обеда, поэтому с 08.00 до 16.00 движение по ул.Мира и Ленинградской в этом районе будет ограничено.

31 декабря, во время собственно новогодних гуляний ограничения будут вводить на период с 22:00 до 04:00 1 января 2020 года. Традиционно будет перекрыта ул.Мира от ул.Карла Маркса до ул.Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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