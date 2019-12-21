2019-12-21T17:14:02+03:00
Происшествия

16-летний подросток в Самарской области устроил «голливудскую погоню» с полицейскими

Паренек дважды столкнулся с патрульной «Приорой»
Кирилл КАРИМОВ
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Офицеры не пострадали, но патрульной машине досталось крепкоОфицеры не пострадали, но патрульной машине досталось крепкоФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В ночь с 20 на 21 декабря в городе Отрадный полицейские принудили остановиться малолетнего нарушителя ПДД, который взял родительскую «десятку» чтобы «покататься». Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Началось все с того, что офицеры полиции, находясь на маршруте патрулирования, заметили «Ладу», за рулем которого находился молодой человек, которому явно не было 18 лет. Инспекторы использовали громкоговоритель и маячки, но водитель игнорировал их, а когда полицейская машина поравнялась с «десяткой», последняя резко перестроилась влево и «боднула» патрульную машину.

Паренек на этом не остановился и продолжил движение по автодороге «СамараБугуруслан» в направлении села Кротовка, неоднократно создавая при этом аварийные ситуации. Он снова протаранил полицейских, но все-таки был задержан правоохранителями в селе.

Задержанный парень оказался человеком с интересным бэкграундом. Он успел получить судимость за кражу аккумулятора, а из учебного заведения его отчислили за прогулы. Машину он взял без разрешения, чтобы приехать к матери в Отрадный.

Сейчас в отношении молодого человека оставлено 6 административных материалов. Нарушитель и полицейские в ходе происшествий телесных повреждений не получили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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