2019-12-21T18:12:04+03:00
Здоровье

Помощь получат все: в Самаре открылся новый центр амбулаторной онкопомощи

Он заработал на базе городской больницы №8
Борис БРИТВА
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Пресс-служба правительства Самарской области.Пресс-служба правительства Самарской области.
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В субботу, 21 декабря, в Самаре открылся центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), который заработал на базе ГБУЗ СО «Самарская городская клиническая больница №8» на улице Мирной. Центр осмотрел губернатор Дмитрий Азаров, сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Этот центр стал первым в регионе, а до 2024 года их будет открыто 12. Новый центр получил диагностическое оборудование экспертного класса и укомплектован квалифицированными специалистами. Центр повышает доступность диагностики пациентам с подозрением на онкозаболевание.

К больнице прикреплено 216 тысяч человек. Самарцы могут приходить на обследование в центр без направлений. Здесь их примут онкологи. Кроме того, здесь активно проводятся профилактические осмотры.

Сейчас в центре работают 12 врачей и 12 представителей среднего медперсонала. После нового года штатная численность ЦАОП после еще увеличится и составит 34 ставки, включая врачей-онкологов, врачей-ультразвуковой и эндоскопической диагностики, врачей-рентгенологов. Губернатор Дмитрий Азаров поинтересовался у сотрудников центра о том, как они попали в центр на работу. Заведующий отделением Евгения Леснова рассказала, что сама вызвалась сюда из Самарского областного клинического онкодиспансера. А врач-маммолог – из медучреждения Советского района.

В 2020 году в центре планируется открыть отделение химиотерапии, кабинеты реабилитации и терапии. Это позволит оказывать пациентам качественное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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